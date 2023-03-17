كهربا يُكمل الهاتريك فى شباك القطن الكاميرونى.. وتاو يسجل الرابع

أكمل محمود عبدالمنعم كهربا، الهاتريك بعد أن سجل الهدف الشخصي الثالث له وللأهلي في شباك القطن الكاميرني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء الهدف في الدقيقة 51 بعد تمريرة من بيرسي تاو إلى كهربا الذي سدد الكرة على يسار الحارس.

وبعد دقيقتين فقط أحرز بيرسي تاو الهدف الرابع بعد تسديدة رائعة بقدمه اليسرى أرضية على يسار الحارس.

وتقدم الأهلي على القطن الكاميروني بثنائية محمود عبدالمنعم كهربا في الدقيقتين 23 و29 من عمر الشوط الأول.

على صعيد آخر، قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدفع بالحارس علي لطفي بدلًا من محمد الشناوي مع بداية الشوط الثاني.

واشتكى الشناوي من الإصابة بآلام في العضلة الأمامية قبل انتهاء أحداث الشوط الأول، ليقرر المدرب السويسري إخراجه.



أحداث المباراة

الأهلي بدأ المباراة بضغط قوي، وكان الشوط الأول في الدقيقة السادسة بعد تسديدة من محمد مجدي أفشة من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة بقليل.

وأضاع أحمد عبدالقادر فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 13 بعد تسديدة من يسار منطقة الجزاء أبعدها حارس المرمى ثم الدفاع من على خط المرمى قبل أن تمر إلى الشباك.

كرة عرضية من محمد هاني من جهة اليمين قابلها محمود كهربا بركلة خلفية مزدوجة من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته مرت أعلى العارضة.

ونجح كهربا في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 23 بعد تمريرة رائعة من مروان عطية وصلت إلى أفشة يمين منطقة الجزاء، فمرر الأخير كرة عرضية قوية قابلها كهربا بتسديدة من داخل منطقة الــ6 ياردات سكنت يمين المرمى.

واستطاع المارد الأحمر أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 29 عن طريق كهربا أيضًا بعد تمريرة رائعة من أحمد عبدالقادر إلى بيرسي تاو المنطلق خلف دفاعات القطن يمين منطقة الجزاء، فمرر الأخير كرة عرضية قابلها كهربا بتسديدة من يسار منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

في الدقيقة 33 ركلة ركنية لصالح فريق الأهلي من جهة اليسار نفذها علي معلول عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بيرسي تاو بتسديدة مرت بعيدة عن المرمى.

واشتكى محمد الشناوي من آلام في العضلة الأمامية في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط.