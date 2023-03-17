استقرار أسعار الدواجن اليوم الجمعة خلال التعاملات المسائية

تصدرت أسعار الدواجن تريند محركات البحث جوجل، حيث استقرت أسعار الدواجن خلال التعاملات المسائية ليوم الجمعة 17 مارس 2023، وذلك بعد ارتفاع في الأسعار خلال الساعات الماضية حيث ارتفعت أسعار الدواجن 3 جنيهات في الكيلو.

وتقدم “الدستور” في السطور التالية أسعار الدواجن خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 17 مارس 2023 والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء والبلدي اليوم الجمعة 17 مارس

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة من 72.00 جنيه لـ 73.00 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو في بورصة الدواجن اليوم الجمعة من 110.00 جنيه لـ 114.00 جنيه للكيلو.

أسعار لحم الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الجمعة من 118.00 جنيه لـ 119.00 جنيه للكيلو.

أسعار لحم أمهات أبيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعة من 70.00 جنيه لـ 71.00 جنيه للكيلو.

أسعار الكتكوت اليوم الجمعة 17 مارس 2023

أسعار الكتكوت الأبيض عمر يوم من 21.00 جنيه إلى 22.00 جنيه.

أسعار الكتكوت الساسو عمر يوم من 15.00 جنيه إلى 16.00 جنيه.

أسعار الكتكوت البلدي حر عمر يوم من 07.50 جنيه إلى 08.00 جنيه.

أسعار البيض الأبيض والبلدي اليوم الجمعة 17 مارس 2023

أسعار كرتونة البيض الأحمر من 97.00 جنيه لـ98.00 جنيه.

أسعار كرتونة البيض الأبيض من 95.00 جنيه لـ96.00 جنيه.

أسعار كرتونة البيض البلدي من 102.00 جنيه لـ103.00 جنيه.

أسعار البانيه والكبد اليوم الجمعة 17 مارس 2023

وسجل سعر كيلو أوراك الفراخ اليوم بـ 88 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر أجنحة الفراخ يرتفع اليوم من 60 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

بينما سجل أسعار البانيه سجلت ما بين 175- 200 جنيه للكيلو.

وجاءت أسعار كيلو الكبد والقوانص سجل 85 جنيهًا.