الجمعة 17 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الجنائية الدولية» تصدر مُذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

بوتين
بوتين

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، عن إصدار أمر اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واتهمته بالمسئولية عن جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا بحسب وكالة "رويترز".

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واحبطت محاولة إدارة "بايدن" إرسال معلومات عن جرائم الحرب في أوكرانيا بسبب مخاوف من إمكانية محاكمة المواطنين الأمريكيين.

وأعلنت الوكالة، خلال الفترة الماضية، أن المحكمة الجنائية الدولية ستعلن قريبًا عن مذكرات توقيف بحق مسئولين روس بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. 

وأضاف يجب أن يشعر الأمريكيون الذين يدعمون العدالة والمساءلة بالإحباط عندما يعلمون أنه في أوائل مارس، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وزارة الدفاع تمنع مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع المحكمة الجنائية الدولية. وهذا يمكن أن يعوق قدرة المحكمة على مقاضاة الروس على جرائم الحرب.

روسيا جرائم حرب أوكرانيا فلاديمير بوتين المحكة الجنائية الدولية

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