الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوربي 2023

جريدة الدستور

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل، عن نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بعدما سُحبت اليوم قرعة دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022-2023، وأسفرت عن مواجهات نارية نستعرضها لكم فى السطور التالية.

نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

  • ريال مدريد الإسباني ضد تشيلسي الإنجليزي
  • إنتر الإيطالي ضد بنفيكا البرتغالي
  • مانشستر سيتي الإنجليزي ضد بايرن ميونخ
  • ميلان الإيطالي ضد نابولي الإيطالي

الطريق الى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

الفائز من مباراة ميلان ونابولي الإيطاليين ضد الفائز من مباراة إنتر الإيطالي ضد بنفيكا البرتغالي

الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي ضد الفائز من مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

تقام مباراتي الذهاب يومي 9، 10 مايو، فيما تُلعب مباراتي الإياب يومي 16، 17 من الشهر ذاته.

موعد ومكان نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

ويلعب نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 يونيو على ملعب أتاتورك في مدينة إسطنبول التركية.

الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري الأبطال

  • ريال مدريد الإسباني
  • مانشستر سيتي الإنجليزي
  • تشيلسي الإنجليزي
  • ميلان الإيطالي
  • إنتر الإيطالي
  • نابولي الإيطالي
  • بايرن ميونخ الألماني
  • بنفيكا البرتغالي

وشارك في سحب القرعة، حميد ألتينتوب نجم منتخب تركيا وريال مدريد وبايرن ميونخ السابق، إضافة إلى الهولندي باتريك كلويفرت لاعب برشلونة السابق.

قرعة الدورى الأوروبى.. صدام بين مانشستر يونايتد وإشبيلية ويوفنتوس يواجه لشبونة

قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. مواجهة إيطالية محتملة وصدام ناري

نتيجة قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023

  • مانشستر يونايتد ضد إشبيلية
  • يوفنتوس ضد سبورتنج لشبونة
  • باير ليفركوزن ضد يونيون سانت جيلواز
  • فينورد ضد روما

الطريق الى نهائي الدوري الأوروبي 2023

الفائز من مباراة يوفنتوس وسبورتنج لشبونة يواجه الفائز من مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية

الفائز من مباراة  فينورد وروما ×يواجه الفائز من مباراة بايرن ليفركوزن ويونيون سانت جيلواز

مواعيد مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي

تقام مباريات الذهاب في مرحلة ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023 يوم الخميس 13 أبريل، بينما تلعب مباريات إياب نفس المرحلة من المسابقة الأرووبية، يوم الخميس 20 أبريل.

موعد نهائي الدوري الأوروبي 2023

تلعب مباراة نهائي الدوري الأوروبي يوم 31 مايو المقبل على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية، بودابست.

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