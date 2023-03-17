الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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«إكسترا نيوز» ترصد احتفال التحالف الوطني بجهود «كتف في كتف» (فيديو)

جريدة الدستور

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» اليوم، لقطات ترصد احتفال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بجهود آلاف المتطوعين المشاركين في تعبئة وتوزيع 6 ملايين مساهمة بمواد غذائية لتوزيعها على 20 مليون مواطن بالمحافظات.

تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن

تعد مبادرة «كتف في كتف» أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، حيث تستهدف توزيع أكثر من 4 ملايين كرتونة غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد انطلق فى شهر مارس 2022 بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية 33 مؤسسة وكيانا خدميا وتنمويا منتشرة بجميع المحافظات، بجانب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

التحالف الوطني اكسترا نيوز ترصد احتفال جهود آلاف المتطوعين المتطوعين آلاف المتطوعين جهود

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