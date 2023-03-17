الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الطاهرى لـ«القاهرة الإخبارية»: نقابة الصحفيين ستظل قلعة للرأى وليست حزبًا

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روزاليوسف ورئيس قطاع قنوات أخبار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن نقابة الصحفيين المصرية منارة رأي في العالم العربي.

وأضاف خلال لقائه مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن انتخابات نقابة الصحفيين تكتسب أهمية لدى الرأي العام المصري والعربي، معربًا عن أمله في وجود نقابة قوية مدافعة عن المهنة.

وتابع: «يهمنا يكون عندنا نقابة قوية تدافع عن المهنة وتحدياتها والعاملين فيها»، لافتًا إلى تطلعاته بأن تظل النقابة قلعة للرأي وليست حزبًا سياسيًا ولا يصح أن تتحزب.

واختتم: «نقابة الصحفيين هدفها هو العمل النقابي الأصيل فقط».

أحمد الطاهري نقابة الصحفيين انتخابات نقابة الصحفيين العمل النقابي الأصيل قلعة الرأي

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