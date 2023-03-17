أحمد الطاهرى: انتخابات نقابة الصحفيين مهمة والحضور مشرف «فيديو»

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، إن انتخابات نقابة الصحفيين مهمة جدًا، لافتًا إلى أن نقابة الصحفيين تعني بشكل مباشر الصحفيين المصريين.

وأكد أن النقابة لها تفاعلها مع كل قضايا المجتمع، ومن هنا تأتي أهميتها للرأي العام في مصر، معقبًا: «الحمد لله الحضور في الساعات الأولى للتسجيل مشرف، وإن شاء الله المشاركة تكون هي الأكبر في تاريخ الجمعية العمومية، وبمشاركة جميع الصحفيين في الانتخابات».

النقابة هى قلعة رأى وليست حزبًا سياسيًا

وشدد «الطاهري» على أن المشاركة حق والتزام، متابعًا: «نحتاج إلى نقابة قوية تحافظ على مصالح المهنة والصحفيين»، بعيدًا عن الشعارات الزائفة، موضحًا أن النقابة هي قلعة رأي وليست حزبًا سياسيًا، ولا يمكن أن تكون كذلك.