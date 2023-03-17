محافظ بورسعيد يلتقي أهالي القابوطي ويؤكد تقديم الدعم الكامل لأعمال نشاط الصيد

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، عقب افتتاح أعمال تطوير مسجد النصر وصلاة الجمعة به، عددا كبيرا من أهالي منطقة القابوطي بحي الضواحي، حيث استمع المحافظ للعديد من طلبات أهالي المنطقة في مختلف المجالات، رافقه خلالها عدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

ووجه محافظ بورسعيد الأجهزة المختصة، ببحث عدد من مطالب أهالي القابوطي ودراستها.

وفي نفس السياق وجه محافظ بورسعيد الأجهزة المعنية بسرعة وضع الحلول وتذليل أي عقبات خاصة بمزاولة نشاط الصيد لأهالي منطقة القابوطي، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لهم.

واستعرض اللواء عادل الغضبان، أعمال التطوير التي شهدتها محافظة بورسعيد مؤخرا، مؤكدا أن حي الضواحي كان له نصيب كبير من خطة تطوير الطرق والمناطق السكنية وإقامة مشروعات خدمية وتنموية، فضلا عن خطة المحافظة لتطوير المناطق الأكثر احتياجا بحي الضواحي.

واستمع المحافظ إلى العديد من المطالب لأهالي القابوطي، وآرائهم حول أعمال التطوير التي تشهدها بورسعيد، وأكد على تقديم كافة الدعم لأهالي القابوطي، بما يحقق سبل الراحة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المنطقة.

ومن جانبهم، وجه أهالي القابوطي الشكر لمحافظ بورسعيد لحرصه على تطوير مستوى الخدمات بجميع أحياء بورسعيد، مشيدين بالطفرة الكبرى التي شهدتها محافظة بورسعيد، والتنمية التي تسير في كافة الاتجاهات.

وكان قد افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مسجد "النصر" بمنطقة القابوطي ببورسعيد، وذلك بعد أعمال تطوير ورفع كفاءة المسجد، بتكلفة 6 ملايين جنيه، ويقام على مساحة 600 متر، وأزاح محافظ بورسعيد الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد، معربا عن سعادته البالغة بأعمال تطوير بيت من بيوت الله يذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم، رافقه خلالها الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد ومساعد مدير أمن بورسعيد.

وأثنى محافظ بورسعيد على أعمال تطوير ورفع كفاءة المسجد، والتي تمت على أعلى مستوى، مشيدا بدور الدولة المصرية ممثلة في وزارة الأوقاف، وجهودها فى افتتاح وتطوير العديد من المساجد، مشيراً إلى أهمية الدور الذى تلعبه المساجد فى مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الدينى والعمل على نشر الوسطية.

وأدى محافظ بورسعيد صلاة الجمعة عقب افتتاح المسجد، وسط حضور عدد كبير من أهالي القابوطي ، واستمع محافظ بورسعيد لخطبة الجمعة والتي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف، مؤكدا على تقديم كافة الدعم لأوقاف بورسعيد في خطتها لتطوير ورفع كفاءة العديد من المساجد بنطاق المحافظة.

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