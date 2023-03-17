بث مباشر.. احتفالية «كتف فى كتف» برعاية وحضور الرئيس السيسى

يقدم موقع «الدستور»، بثًا مباشرًا، لاحتفالية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بجهود آلاف المتطوعين المشاركين في مبادرة «كتف في كتف»، الحدث الخيري الأكبر في استاد القاهرة الدولي، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مبادرة «كتف في كتف»

تأتي مبادرة «كتف في كتف» كأكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي تستهدف توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، لخدمة 20 مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تعزيزًا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعي من أجل توزيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة، بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.