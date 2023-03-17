الجمعة 17 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 4 قضايا تهريب بضائع ونقد أجنبى وأقراص مخدرة خلال 24 ساعة

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، من ضبط 4 قضايا تهريب بضائع ونقد أجنبي وأقراص مخدرة، و44 قضية في مجال الأمن العام، و2160 مخالفة مرورية وتنفيذ 276 حكمًا قضائيًا متنوعًا، و6 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير مستندات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية التهريب الإجرامية العناصر الإجرامية نقد اجنبي تهريب بضائع

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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