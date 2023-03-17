«عبدالمجيد» يعلن جدول أعمال الجمعية العمومية لانتخابات «الصحفيين»
أعلن أيمن عبدالمجيد، سكرتير عام نقابة الصحفيين، جدول أعمال الجمعية العمومية المقرر عقدها اليوم الجمعة 17 مارس الجاري، وذلك لإجراء انتخابات التجديد النصفي.
ويشتمل جدول الأعمال على:
أولًا: افتتاح الجلسة وتلاوة الاعتذارات.
ثانيًا: التصديق على محضر الجمعية العمومية السابقة.
ثالثًا: عرض تقرير مجلس النقابة.
رابعًا: التصديق على الميزانية والحساب الختامي.
خامسًا: مناقشة المسائل المقترحة من الزملاء، والمعروضة عن طريق مجلس النقابة، بشرط موافقة الجمعية العمومية على مناقشتها، ولا يجوز مناقشة غيرها.
سادسًا: إجراء الانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفي لعضوية المجلس.
سابعًا: إعلان قرارات وتوصيات الجمعية العمومية.
ثامنًا: ما يُستجد من أعمال.