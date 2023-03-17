الجمعة 17 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«كتف فى كتف».. تعبئة 20 ألف صندوق حماية اجتماعية بشرم الشيخ

كتف في كتف
كتف في كتف

رصدت كاميرا القناة الأولى لقطات من اصطفاف 11 قاطرة لتعبئة ما يقرب من 20 ألف صندوق حماية اجتماعية، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، لتوزيعها قبل شهر رمضان.

ويأتي قطار الخير للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ضمن مبادرة "كتف في كتف"، في مشهد يُعد انطلاقًا لأكبر مبادرة اجتماعية في مصر "كتف في كتف".

وقال أحد المتطوعين من "التحالف الوطني"، إن قاطرات الخير تضم 400 طن مواد غذائية، و2000 بطانية.

مبادرة «كتف في كتف»

وتأتي مبادرة "كتف في كتف" كأكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي تستهدف توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، لخدمة 20 مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تعزيزًا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعي من أجل توزيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة، بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

كتف فى كتف مبادرة كتف في كتف شرم الشيخ 20 ألف صندوق حماية إجتماعية جنوب سيناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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