الجمعة 17 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بكين: العلاقات الروسية الصينية نزيهة ومنفتحة ولا تقبل الإكراه من أطراف ثالثة

الخارجية الصينية
الخارجية الصينية

قالت الصين، اليوم الجمعة، إن العلاقات الروسية الصينية نزيهة وعادلة ومنفتحة، وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، أن روسيا والصين منخرطتان في تعاون مفتوح لا يقبل التدخل أو الإكراه من قبل أطراف ثالثة.

وردا على التقارير التي تزعم تقديم الصين مساعدات عسكرية إلى روسيا، قال «ون بين» إن التعاون بين بكين وموسكو نزيه وعادل ومنفتح ويفيد شعبي البلدين ويعزز التنمية العالمية، ولا يخضع للتدخل والتهديد والإكراه من أي طرف ثالث.

وأكد المسئول الصيني أن الصين دائما ما اتخذت موقفا مسئولا فيما يتعلق بتصدير المنتجات العسكرية، وسيطرت دائما على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج وفقا للقوانين واللوائح.

وتابع أن الصين تقوم دائما بتعاون تجاري واقتصادي طبيعي مع جميع دول العالم، بما في ذلك روسيا، على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

- الكرملين يعلن تفاصيل جديدة حول زيارة الرئيس الصينى إلى موسكو

وفى وقت سابق، أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" عن تفاصيل جديدة حول زيارة الرئيس الصيني، شى جين بينج، المرتقبة إلى روسيا، في الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح الكرملين أن الرئيسين سيناقشان تطوير شراكة شاملة وتفاعل استراتيجي، وفقا لما نقلته وكالة "نوفوستي".

وأضاف الكرملين أنه من المقرر تبادل وجهات النظر بين الطرفين في سياق تعميق التعاون بين موسكو وبكين على الساحة الدولية، وخلال الزيارة المقبلة للرئيس الصيني، سيتم توقيع عدد من الوثائق الثنائية المهمة.

الصين العلاقات الروسية الصينية الخارجية الصينية روسيا مساعدات عسكرية

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وائل لطفي

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