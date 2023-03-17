توزع أكثر من 4 ملايين كرتونة غذائية.. استاد القاهرة يستعد لاحتفالية «كتف فى كتف»

ينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الجمعة، احتفالية جماهيرية لأكبر حدث خيري في مصر مبادرة «كتف في كتف»، والتي تعد أكبر مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري في استاد القاهرة، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة 60 ألف متطوع.

وفي هذا السياق، أشار برنامج «صباح البلد»، المُذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن هدف مبادرة «كتف في كتف» توزيع أكثر من 4 ملايين كرتونة غذائية بكل ربوع الجمهورية خلال شهر مارس الجاري على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا.

وتأتي مبادرة «كتف في كتف» للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعكس مدى شعور الدولة واهتمامها بالمواطن المصري، وأيضًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

كما أوضح أحد التقارير الخاصة بمبادرات الحماية الاجتماعية أن تكلفة تفعيل حزمة الحماية الاجتماعية حوالي 150 مليار جنيه سنويًا.