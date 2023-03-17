اعتدال الحرارة وأمطار خفيفة.. حالة الطقس المتوقعة خلال 72 ساعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة على مختلف أنحاء مصر.

وأكدت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع اعتدال الحرارة، حيث تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى بين 25 و26 درجة، وعلى محافظات جنوب البلاد بين 28 و30 درجة، مشيرة إلى أن غدًا السبت، سيشهد تأثر البلاد بكتل هوائية في طبقات الجو العليا تعمل على انخفاض درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة أن هناك احتمالات لسقوط أمطار خفيفة اليوم الجمعة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ورصدت الأقمار الصناعية التابعة للأرصاد الجوية نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط وشمال سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 17 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 18 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 23 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 19 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 23 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.