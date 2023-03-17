«الأحكام في أسبوع».. رفض استئناف «المأذون المزيف» وعلا غانم تتنازل عن اتهام خفير

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحكام المهمة، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "الأحكام في أسبوع"، والتي جاءت كالتالي.

- المشدد 15 عامًا للمتهمين فى «أحداث أطفيح»

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بالسجن المشدد 15 عامًا للمتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث أطفيح".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي، وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

- السجن 5 سنوات للمتهم في واقعة «الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة»

قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بمعاقبة المتهم بسام أسامة محمد في إعادة إجراءات محاكمته في قضية الهجوم الإرهابي على فندق الأهرامات الثلاثة، بالسجن 5 سنوات.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقًا وبمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، و12 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة" وألزمتهم بالمصروفات الجنائية.

- بمناسبة رمضان.. علا غانم تتنازل عن اتهام خفير بحرق حديقة فيلتها

تنازلت الفنانة علا غانم عن اتهام حارس فيلتها بإلقاء مولوتوف وتسببه في حريقها، وأوضحت أن سبب تنازلها عن البلاغ جاء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وحضرت علا غانم أمام الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد الجنزوري، وأقرت بتنازلها عن القضية رقم 15424 لسنة 2022 م جنايات قسم الجيزة، والمتهم فيها الخفير بحرقه عمدا حديقة الڤيلا الخاصة بها.

- رفض استئناف «المأذون المزيف» على حكم حبسه

رفضت محكمة مستأنف جنح السيدة زينب، استئناف المأذون المزيف ياسر القرشي على حكم حبسه سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، وذلك بتهمة نشر شائعات وأخبار كاذبة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعاقبت محكمة جنح السيدة زينب الجزئية، برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن، في وقت سابق، المأذون المزيف ياسر القرشي بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، وذلك بتهمة نشر شائعات وأخبار كاذبة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا " اتجوزوا بسرعة يا شباب".

- السجن المؤبد لحارس عقار قتل ربة منزل بـ«مرزبة» فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد النبي عبد المطلب رئيس المحكمة، بالسجن المؤبد على المتهم "ع.ا.ا" حارس عقار مما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، لاتهامه بقتل المجني عليها "ا.م.ح" ربة منزل بآلة ثقيلة "مرزبة " أثناء تواجدها بحجرته لكونها على علاقة معه.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار سمير عبد السميع علي، والمستشار أشرف سامي سعد، والمستشار وائل محمد صبري، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الرحمن.

- المؤبد لكهربائي يروج المواد المخدرة في عين شمس

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، كهربائي سيارات بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، والاتجار في أسلحة نارية بعين شمس.