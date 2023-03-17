الجمعة 17 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دورى القسم الثانى.. وادى دجلة يواجه السكة الحديد فى قمة المجموعة الثانية

وادى دجلة
وادى دجلة

تقام اليوم 7 مباريات في ختام الأسبوع الثاني والعشرين للمجموعة الثانية في دوري القسم الثاني، أهمها مباراة القمة بين وادي دجلة والسكة الحديد بملعب المقاولون العرب، حيث يحتل وادي دجلة بقيادة الكرواتي إيجور المركز الثالث برصيد 41 نقطة بفارق نقطة واحدة عن السكة الحديد المتصدر بقيادة أمير عزمي مجاهد، ويسعى السكة الحديد للعودة للانتصارات، وتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام منتخب السويس والمحافظة على القمة، في حين يسعى وادي دجلة للفوز والانفراد بالصدارة إذا تعثر إف سسي زد أمام بتروجت.

ويستضيف بتروجت الخامس برصد 35 نقطة بقيادة السيد عيد فريق إف سي زد الثاني برصيد 42 نقطة بقيادة مجدي عبد العاطي، ويسعى إف سي زد للفوز والانفراد بالقمة في حالة تعثر السكة الحديد أمام وادي دجلة، في حين يسعى بتروجت للحصول على النقاط الثلاث للمنافسة على القمة إذا انتهت مباراة وادي دجلة والسكة الحديد بالتعادل.

ويحل القناة الرابع برصيد 39 نقطة بقادة محمد حليم ضيفًا على فريق إيسترن كومباني الرابع عشر برصيد 20 نقطة بقيادة أبوبكر فودة ولابديل أمام القناة سوى الفوز للاستمرار في سباق القمة .

ويستضيف كهرباء الإسماعيلية الثالث عشر برصيد 22 نقطة بقيادة أحمد العجوز فريق الترسانة السادس برصيد 32 نقطة بقيادة خالد عيد، ويسعى الترسانة للفوز والوصول للنقطة 35 ومشاركة بتروجت المركز الخامس في حالة خسارته أمام إف سي زد.

ويستضيف منتخب السويس الثامن برصيد 29 نقطة بقيادة أحمد ساري فريق النصر الخامس عشر برصيد 18 نقطة بقيادة طارق السيد، ويسعى السويس للفوز والاقتراب من المركز الخامس في حاة خسارة بتروجت أمام إف سي زد.

ويحل الانتاج الحربي الحادي عشر برصيد 24 نقطة بقيادة مصطفى عبده ضيفًا على فريق العبور التاسع برصيد 29 نقطة بقيادة الدكتور عطية السيد، ويستضيف مستقبل وطن الثاني عشر برصيد 23 نقطة بقيادة سامر عبد الرحمن فريق بورتو السويس العاشر برصيد 27 نقطة بقيادة أشرف توفيق.

دوري القسم الثاني السكة الحديد وادي دجلة بتروجت إف سى زد

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

«التموين» تتعاقد على شراء 120 ألف طن قمح أوكرانى

تحسبًا لـ«أعمال انتقامية».. وزير الداخلية الفرنسى يطالب برفع درجة التأهب الأمنى

ارتفاع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 17-3-2023

دورى القسم الثانى.. وادى دجلة يواجه السكة الحديد فى قمة المجموعة الثانية

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17-3-2023 وترددات القنوات الناقلة

سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 17-3-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يخرجون مجددًا إلى الشوارع بعد رفض الحكومة تسوية هرتسوغ حول الإصلاح القضائي

إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم

رئيس المعارضة الإسرائيلية يتعهد باستمرار الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لـ«إصلاح القضاء»