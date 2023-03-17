دورى القسم الثانى.. وادى دجلة يواجه السكة الحديد فى قمة المجموعة الثانية

تقام اليوم 7 مباريات في ختام الأسبوع الثاني والعشرين للمجموعة الثانية في دوري القسم الثاني، أهمها مباراة القمة بين وادي دجلة والسكة الحديد بملعب المقاولون العرب، حيث يحتل وادي دجلة بقيادة الكرواتي إيجور المركز الثالث برصيد 41 نقطة بفارق نقطة واحدة عن السكة الحديد المتصدر بقيادة أمير عزمي مجاهد، ويسعى السكة الحديد للعودة للانتصارات، وتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام منتخب السويس والمحافظة على القمة، في حين يسعى وادي دجلة للفوز والانفراد بالصدارة إذا تعثر إف سسي زد أمام بتروجت.

ويستضيف بتروجت الخامس برصد 35 نقطة بقيادة السيد عيد فريق إف سي زد الثاني برصيد 42 نقطة بقيادة مجدي عبد العاطي، ويسعى إف سي زد للفوز والانفراد بالقمة في حالة تعثر السكة الحديد أمام وادي دجلة، في حين يسعى بتروجت للحصول على النقاط الثلاث للمنافسة على القمة إذا انتهت مباراة وادي دجلة والسكة الحديد بالتعادل.

ويحل القناة الرابع برصيد 39 نقطة بقادة محمد حليم ضيفًا على فريق إيسترن كومباني الرابع عشر برصيد 20 نقطة بقيادة أبوبكر فودة ولابديل أمام القناة سوى الفوز للاستمرار في سباق القمة .

ويستضيف كهرباء الإسماعيلية الثالث عشر برصيد 22 نقطة بقيادة أحمد العجوز فريق الترسانة السادس برصيد 32 نقطة بقيادة خالد عيد، ويسعى الترسانة للفوز والوصول للنقطة 35 ومشاركة بتروجت المركز الخامس في حالة خسارته أمام إف سي زد.

ويستضيف منتخب السويس الثامن برصيد 29 نقطة بقيادة أحمد ساري فريق النصر الخامس عشر برصيد 18 نقطة بقيادة طارق السيد، ويسعى السويس للفوز والاقتراب من المركز الخامس في حاة خسارة بتروجت أمام إف سي زد.

ويحل الانتاج الحربي الحادي عشر برصيد 24 نقطة بقيادة مصطفى عبده ضيفًا على فريق العبور التاسع برصيد 29 نقطة بقيادة الدكتور عطية السيد، ويستضيف مستقبل وطن الثاني عشر برصيد 23 نقطة بقيادة سامر عبد الرحمن فريق بورتو السويس العاشر برصيد 27 نقطة بقيادة أشرف توفيق.