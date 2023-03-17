«التكافل المجتمعى».. موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من شعبان

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم 17 مارس 2023م، والتي توافق الجمعة الأخيرة من شهر شعبان، وتأتي تحت عنوان "التكافل المجتمعي واجب الوقت".

وصرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن اختيار هذا الموضوع يأتي استعدادًا لشهر الخير، شهر الجود والكرم، حيث التكافل والتراحم.

وأكد وزير الأوقاف، في بيان له، أن أعمال الخير والبر ينبغي أن تسبق أو تسابق قدوم الشهر الكريم، حيث كان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في رمضان، فيا باغي الخير أقبل، يقول الحق سبحانه: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ}، ويقول سبحانه: {وَسَارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}، ويقول (جل وعلا): {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا}، فمن أراد الخير فليعجل، ولا تؤجل خيرًا نويت عمله.

وأضاف جمعة: دعانا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى التكافل المجتمعي وحثنا عليه، حيث يقول: (عليه الصلاة والسلام): (مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ)، قَالَ الراوي: فَذَكَرَ (صلى الله عليه وسلم) مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا في فَضْلٍ، ويضرب لنا (صلى الله عليه وسلم) أروع الأمثلة في التكافل المجتمعي بالأشعريين، حيث يقول (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): (إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا- نَفِدَ زادهم- أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ).