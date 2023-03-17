تريز أنطوان لـ«متسابقة الدوم»: «عجبتنى جدا الفكرة وأتمنى لك التوفيق»

قالت المتسابقة أمنية نجيب، خلال عرض مشروعها الفني في المرحلة النهائية من برنامج "الدوم" ضمن فئة الفن التشكيلي، إنها ترى الفن في طفلة صغيرة تعرضت للتنمر، ونتيجة هذا الأذى النفسي لقت هذه الفتاة مصرعها، معبرة: "ألوان اللوحة كلها مبهجة لتشير وكأن الروح باقية في جسد هذه الطفلة الوديعة بالرغم من رحيلها".

الفن التشكيلي

وعبرت لجنة تحكيم "الدوم" عن إعجابهم الشديد بهذه اللوحة الفنية التي عبرت عن مفهوم الفن الحقيقي عند هذه المتسابقة.

وقالت الفنانة التشكيلية تريز أنطوان: "عجبتني جداً الفكرة خاصة إنها قصة واقعية وانتي عبرتي عنها بالفن".

مواهب الدوم

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.