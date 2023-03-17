إشادة ثلاثية من لجنة تحكيم «الدوم» بالمتسابقة منة الله طارق

عرضت المتسابقة منة الله طارق، لوحة فنية تحمل رؤويتها وتحليلها لكلمة الفن وماذا يعني الفن لها، قائلة: "حبيت أوضح من رسمتي الفراشة في اللوحة أن الفنان يحلق بفكره في السماء ليبدع مثلما تحلق الفراشة".

الفن التشكيلي

وعبرت لجنة تحكيم "الدوم" عن فئة الفن التشكيلي، عن سعادتها الكبيرة بتطور أداء المتسابقة منه الله طارق منذ بداية فعاليات مسابقة الدوم هذا الموسم، حيث قالت تريز أنطوان: "عجبني الشغل بتاعك جدًا وبالتوفيق ليكي".

مواهب الدوم

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالًا شديدًا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.