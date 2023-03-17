متسابق برنامج الدوم أحمد عيد يحاور وزيرة التعاون الدولى

قدم أحمد عيد، متسابق فئة التقديم التلفزيوني ببرنامج "الدوم"، حوارًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وذلك في الحلقة النهائية من البرنامج.

تعليق لجنة التحكيم

وقالت الإعلامية ريهام السهلي، عضو لجنة التحكيم، في تعليقها على أدائه: "ممتاز يا أحمد، من الاولى وأرى أن لديك شخصية إخبارية تميل للاحتراف وصوتك رخيم وشخصيةن وانبسطت من التقديمه وقدمت الحور بشكل سلس.

وأضاف الدكتور محمد سعيد محفوظ، عضو لجنة التحكيم على أدائه قائلًا: "أنت تتمتع باللباقة والثقة والهدوء والدقة اللغوية، والدموع على وشك أن تنزل من عيني تأثرًا بالحوار".

الدوم

البرنامج من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح،

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.