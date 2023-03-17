الجمعة 17 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

متسابق برنامج الدوم أحمد عيد يحاور وزيرة التعاون الدولى

أحمد عيد
أحمد عيد

قدم أحمد عيد، متسابق فئة التقديم التلفزيوني ببرنامج "الدوم"، حوارًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وذلك في الحلقة النهائية من البرنامج.

 

تعليق لجنة التحكيم

وقالت الإعلامية ريهام السهلي، عضو لجنة التحكيم، في تعليقها على أدائه: "ممتاز يا أحمد، من الاولى وأرى أن لديك شخصية إخبارية تميل للاحتراف وصوتك رخيم وشخصيةن وانبسطت من التقديمه وقدمت الحور بشكل سلس.

وأضاف الدكتور محمد سعيد محفوظ، عضو لجنة التحكيم على أدائه قائلًا: "أنت تتمتع باللباقة والثقة والهدوء والدقة اللغوية، والدموع على وشك أن تنزل من عيني تأثرًا بالحوار".

الدوم

البرنامج من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح، 

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

الدوم لجنة التحكيم الدكتورة رانيا المشاط التقديم التلفزيوني أحمد عيد محمد سعيد محفوظ

مواد متعلقة

لجنة تحكيم «الدوم» لكريم الخولي: موهبتك تحرك القلب

الشركة المتحدة تتعهد بدعم الفائزين فى «الدوم» 2023

محمد سعيد محفوظ معلقًا على مشاركته فى تحكيم «الدوم»: تجربة ستبقى محفورة بذاكرتى

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

«علامات من مصر» المتحف الكبير ينظم معرضه الفنى المعاصر الأول

بسنت شوقى بإطلالة شتوية أمام الأهرامات

السجن المؤبد لحارس عقار قتل ربة منزل بـ«مرزبة» فى الإسكندرية

أكبر مناورات.. واشنطن وتايوان والفلبين يواجهون الصين وسيناريوهات مقلقة بسبب التصعيد

«حياة كريمة» توفر الملابس لـ«مريم» وأشقائها بعد وفاة والديهم

المؤبد لحارس عقار قتل ربة منزل وسرقه هاتفها بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يخرجون مجددًا إلى الشوارع بعد رفض الحكومة تسوية هرتسوغ حول الإصلاح القضائي

إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم

رئيس المعارضة الإسرائيلية يتعهد باستمرار الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لـ«إصلاح القضاء»