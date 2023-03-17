صفاء الطوخى: والدى هو من علم والدتى فتحية العسال القراءة والكتابة والثقافة

قالت الفنانة صفاء الطوخي، إن والدتها الكاتبة فتحية العسال، رحلت قبل عرض مسلسل "سجن النساء"، مؤكدة أنها كانت تتمنى أن تكون موجودة وقت عرض المسلسل.

آخر مشاركات والدتها السياسية

وأضافت "الطوخي"، خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية CBC، أن والدتها شاركت في اعتصام الفنانين في 30 يونيو وكانت لآخر لحظة تدافع عن القضية المرمنة بها، مشيرة إلى أن والدتها كانت متعددة الأنشطة، ولكن كل هذا لم شعرنا يومًا بتقصيرها كأم أو كربة منزل.

وأشارت إلى أن والدها الكاتب عبدالله الطوخي، نال جائزة الدولة التقديرية في القصة، كان محاميًا وقرر احتراف الكتابة وعندما تزوج من والدتها كان وقتها يحرمون الفتيات من الدراسة وهو من عملها القراءة والكتابة والثقافة وشجعها أنها تنزل وتخوض تجربتها في الحياة.