الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

متابعة مسلسلات رمضان 2023.. تردد قنوات ON على نايل سات

مسلسلات رمضان
مسلسلات رمضان

مع بداية شهر رمضان، يسعى متابعي الدراما المصرية إلى لمعرفة تردد قنوات ON على نايل سات لمتابعة مسلسلات رمضان 2023، حيث كشفت قناة أون تي في عام 2023 عن عرض عدد من المسلسلات والبرامج المتنوعة لجذب عشاق ومحبين الدراما ومختلف العروض التليفزيونية في شهر رمضان الكريم من خلال شاشتها الفضائية.

لمتابعة مسلسلات رمضان 2023.. تردد قنوات ON على نايل سات

ويتابع القناة الكثير من الجماهير التي ستهتم ببرامجها في الشهر الكريم، بالإضافة لعدد من البرامج وكذلك المسلسلات الأخرى، إذ يتمنى العديد من المشاهدين بمعرفة، التردد لقناة ON لمشاهدة كافة مسلسلات رمضان.

وبالسطور التالية، تنشر «الدستور»، تردد قنوات ON لمشاهدة مسلسلات رمضان، وذلك استمرارًا لكل الخدمات الإخبارية التي ستقدمها لقرائها على مدار الساعة.

تردد قناة أون تي في 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان
 

  • التردد للقناة: 10853 ميجا هيرتز.
  • معدل الاستقطاب: رأسي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • التصحيح: 5/6.
     

قناة أون تي في 2023 بالنايل سات لبرامج رمضان
 

ويتاح تثبيت قناة أون تي في عام 2023 ، عبر اتباع هذه الخطوات الآتية: 
 

  • الضغط على زر موافق ثم قم بالضغط على تركيب من خلال القائمة الرئيسية عبر الريموت كنترول.
  • قم باختيار إضافة قناة، ثم قم باختيار اسم القمر الصناعي.
  • قم بكتابة بيانات التردد خلال أماكنها، قم بالضغط على تثبيت عقب البحث.
  • وأخيرًا كتابة بيانات التردد خلال أماكنها، ثم الضغط على تثبيت عقب البحث.

 

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مسلسلات وبرامج متنوعة تعرضها قناة إم بي سي مصر 2023 خلال شهر رمضان
 

وتتميز قناة ON بخريطة من العروض المتنوعة والمتميزة سواء كانت من البرامج والمسلسلات خلال شهر رمضان المبارك، ومنها مسلسل «الكبير أوي» الجزء السادس والمعروف بالكوميديا وكافة الأحداث الرائعة إذ سوف يكون هذا العرض بشكل واضح هو الجزء الأخير، ودايمًا عامر وهو عبار عن شخص يكون مسؤول عن واحدة من ضمن المدارس الخاصة وسيتنافس مع مدارس أخرى، ومسلسل أحلام سعيدة الذي سيدور حول مجموعة من النساء ستدور بينهم صراعات ولكن يكون في إطار متميز»، إذ يتاح معرفة مواعيد هذه البرامج من خلال موقع القناة الرسمي، أو مشاهدة القناة فضائيًا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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