أمنية جادالله: مبادرة «المنصة حقها» تهدف لتمكين المرأة لاعتلاء المنصة القضائية

قالت أمنية جاد الله، مدرس القانون التجاري بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن مبادرة "المنصة حقها" هى مبادرة حقوقية توعوية تهدف إلى تمكين المرأة لاعتلاء المنصة القضائية وإشراكها في تنمية الدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن المبادرة عملت على مدار 9 سنوات، وكان هناك خطة عمل بالتوزاي مع جميع الجهات سواء القضائية أو المجتمعية أو التنفيذية.

جاء ذلك خلال الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان، "نون النسوة.. المرأة المصرية كلمة سر الجمهورية الجديدة "، وذلك بمناسبة يوم المرأة المصرية، وفي إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن الحوار الوطني.

وأكدت جاد الله، على أن أهداف المبادرة تحققت بعد 9 سنوات وبإرادة سياسية أصبحت المرأة قاضية واعتلت منصة القضاء، وأصبحت المرأة عميدة لكلية الحقوق في أكثر من جامعة، وتحققت مواد الدستور التي تكفل فيها الدولة حقوق المرأة.

وأوضحت "جاد الله"، أن الأولوية في المفهوم القانوني لتواجد المرأة في المناصب التشريعية والتنفيذية، وهو معيار الكفاءة، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، فالكوتة التي وضعها الدستور للمرأة في المجالس النيابية وغيرها هي مرحلة مؤقتة تضع المرأة في مسئولية كبيرة حتى يمكنها أن تستمر في الوضع الذي استثناه لها الدستور.

أدار الحوار خلال الصالون أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، الكاتبة ضحى عاصي عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع، والنائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة سامية خضر صالح، أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس، وأمنية جاد الله، مدرس القانون التجاري بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر.



يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.