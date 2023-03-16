الجمعة 17 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 7 أشخاص في 5 حوادث متفرقة بالمنيا

حوادث طرق
حوادث طرق

أصيب 7 أشخاص إثر وقوع 5 حوادث طرق في أماكن متفرقة داخل محافظة المنيا وتم نقل المصابين للمستشفيات المركزية لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحوادث المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 7192 ع ج ج، ربع نقل، 7641ر ع م، نصف نقل، بسبب السرعة، بالطريق الصحراوي الغربي أمام إسعاف البهنسا، بالوحدة المحلية لصندفا بمركز بني مزار، مما أسفر عن إصابة عبدالحميد حسن 30 سنة سائق، مقيم بطنطا باشتباه نزيف بالمخ، وتم نقله إلي مستشفي التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة.

كما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة، بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة كلا من عرفة محمد شحاته 33سنة، بلال ظريف هندي 19 سنة، بكدمات وسحجات وكسور، وتم نقلهما إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.

كما تلقي مدير الأمن بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل، بسبب السرعة أمام نقطة إسعاف تونا الجبل الجديدة، بمركز ملوي، ما أسفر عن إصابة إسلام هاشم محمد 39 سنة سائق، مقيم بأسيوط، وتم نقله إلي مستشفي ملوي العام لتلقي العلاج.كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع تصادم بين دراجة بخارية وتوك توك بسبب السرعة، أمام الوحدة المحلية لقرية أبيوها، بمركز أبوقرقاص، مما أسفر عن إصابة فتحي موسي 65 سنة، خالد راضي 33 سنة، يقيمان بمركز ملوي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات، بسبب السرعة، أمام نقطة إسعاف أبو قرقاص، ما أسفر عن إصابة حسين عبدالمنعم 32 سنة مهندس، وتم نقله إلي مستشفي أبوقرقاص المركزي لتلقي العلاج.

المنيا إصابة 7 أشخاص 5 حوادث متفرقة بالمنيا الأجهزة الأمنية بالمنيا اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

المؤبد لحارس عقار قتل ربة منزل وسرقه هاتفها بالإسكندرية

تنافس «ديزني».. «المتحدة» تعيد رونق مسلسلات الكرتون فى مصر (تفاعلي)

قصة معاناة دفعتها للنجاح.. من هي «سارة» ملكة القهوة بالمريوطية؟ (صور)

أرسنال يتقدم على سبورتنج لشبونة بهدف فى الشوط الأول

صفاء الطوخي تكشف تفاصيل اعتقال والدتها الكاتبة فتحية العسال

صفاء الطوخي تكشف عن الهدية التي أرسلتها لها والدتها من داخل المعتقل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يخرجون مجددًا إلى الشوارع بعد رفض الحكومة تسوية هرتسوغ حول الإصلاح القضائي

إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم

رئيس المعارضة الإسرائيلية يتعهد باستمرار الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لـ«إصلاح القضاء»