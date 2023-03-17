أستاذ علم اجتماع للتنسيقية: الرئيس اهتم بتواجد المرأة فى المناصب التنفيذية والتشريعية

قالت الدكتورة سامية خضر صالح، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن المرأة المصرية لها قدرات لم تكن واضحة في مراحل سابقة، والفضل للقيادة السياسية متمثلة في رئيس الجمهورية الذي أعطى للمرأة اهتماما كبيراً واهتم بتواجدها في المناصب التنفيذية والتشريعية، وكذلك الاهتمام بها في جميع المستويات الأخرى، مؤكدة على أنه إذا لم يكن هناك سيدات متفتحات قادرة على تحمل المسئولية فلن يكون هناك تنمية حقيقية في الدولة.

جاء ذلك خلال الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان، "نون النسوة.. المرأة المصرية كلمة سر الجمهورية الجديدة "، بمناسبة يوم المرأة المصرية وفي إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن الحوار الوطني.

وأشارت خضر، إلى أن وجود المرأة مهم في المستويات المختلفة، فهي تهتم بالتفاصيل في كل الموضوعات، وهو ما يفيد في الكثير من المجالات خاصة في مجال التقاضي، والذي يحتاج إلى دراسة وفحص جيد للقضايا من جوانب قد تنظر المرأة لها عن غيرها.

وقالت إن المرأة تقلدت مناصب عديدة قديما وحديثا مثل المرأة العمدة والمرأة المأذون والمرأة الضابط.



أدار الحوار خلال الصالون أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، الكاتبة ضحى عاصي عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع، والنائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة سامية خضر صالح، أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس، وأمنية جاد الله، مدرس القانون التجاري بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر.



يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.