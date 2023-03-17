الجمعة 17 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أستاذ علم اجتماع للتنسيقية: الرئيس اهتم بتواجد المرأة فى المناصب التنفيذية والتشريعية

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قالت الدكتورة سامية خضر صالح، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن المرأة المصرية لها قدرات لم تكن واضحة في مراحل سابقة، والفضل للقيادة السياسية متمثلة في رئيس الجمهورية الذي أعطى للمرأة اهتماما كبيراً واهتم بتواجدها في المناصب التنفيذية والتشريعية، وكذلك الاهتمام بها في جميع المستويات الأخرى، مؤكدة على أنه إذا لم يكن هناك سيدات متفتحات قادرة على تحمل المسئولية فلن يكون هناك تنمية حقيقية في الدولة.

 

جاء ذلك خلال الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان، "نون النسوة.. المرأة المصرية كلمة سر الجمهورية الجديدة "، بمناسبة يوم المرأة المصرية وفي إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن الحوار الوطني.

 

وأشارت خضر، إلى أن وجود المرأة مهم في المستويات المختلفة، فهي تهتم بالتفاصيل في كل الموضوعات، وهو ما يفيد في الكثير من المجالات خاصة في مجال التقاضي، والذي يحتاج إلى دراسة وفحص جيد للقضايا من جوانب قد تنظر المرأة لها عن غيرها.

 

وقالت إن المرأة تقلدت مناصب عديدة قديما وحديثا مثل المرأة العمدة والمرأة المأذون والمرأة الضابط.
 

أدار الحوار خلال الصالون أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، الكاتبة ضحى عاصي عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع، والنائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة سامية خضر صالح، أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس، وأمنية جاد الله، مدرس القانون التجاري بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر.
 
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.

الدكتورة سامية خضر صالح
الدكتورة سامية خضر صالح جامعة عين شمس علم الاجتماع رئيس الجمهورية التشريعية التنسيقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

زلزال بقوة 4.6 قرب سواحل تركيا 

الصين تدعو اليابان وكوريا الجنوبية إلى تطوير علاقات تعمل لصالح السلام والاستقرار

الأهلى بالزى التقليدى أمام القطن الكاميرون فى دورى أبطال أفريقيا

موعد أذان الفجر فى شهر رمضان 2023

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 17-3-2023

الفرق المتأهلة لربع نهائى الدورى الأوروبى 2022-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يخرجون مجددًا إلى الشوارع بعد رفض الحكومة تسوية هرتسوغ حول الإصلاح القضائي

إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم

رئيس المعارضة الإسرائيلية يتعهد باستمرار الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لـ«إصلاح القضاء»