قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 17 مارس 2023، لمواليد الأبراج المائية.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنياً: تجنّب أي تحرّك خلال هذا اليوم فهو سلبيّ ويحمل فشلاً أو استياء .

عاطفياً: تميل إلى إحداث تغيير جذري في المظهر والأزياء بعدما مللت الروتين اليومي .

صحياً: لا تلجأ إلى الطعام كوسيلة لتخفيف الضغط عن نفسك .

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنياً: تحقق رغبات أو تعبّر عنها وتكون قادراً على استقطاب التأييد هذا اليوم.

عاطفياً: تبحث في بداية علاقة أو نهايتها وتقيم حسابات للمستقبل وتحضّر لمشروع سرّي.

صحياً: تناول الطعام خلال مشاهدة التلفزيون لا ينصح به أخصائيو التغذية لأنه مضر.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنياً: تعيد النظر في بعض القرارات وأسلوب العيش، ولا تؤجل شيئاً لأنّ العيون تسلط عليك .

عاطفياً: تفضّل الابتعاد عن صخب الحياة الاجتماعية والاكتفاء ببعض الأصدقاء المقربين منك لثقتك بهم .

صحياً: خصص اوقاتاً للراحة والتمتع بأمور مسلية في الحياة .

صفات أصحاب الأبراج المائية

أصحاب الأبراج المائية حساسون، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبير، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

كما يتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

وكذلك فهُم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنهم من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، التي تتأثر من أقل الأشياء.