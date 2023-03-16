الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مانشستر يونايتد يكرر فوزه على ريال بيتيس ويتأهل لربع النهائى

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

انتصر مانشستر يونايتد الإنجليزي على مضيفه ريال بيتيس الإسباني، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات إياب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، بهدف دون رد، ليتأهل للدور ربع النهائي للبطولة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل سلبيًا بدون أهداف.

وحقق مانشستر يونايتد فوزًا كبيرًا على خصمه ريال بيتيس في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف.

وفرض مانشستر يونايتد استحواذه على مجريات اللعب من بداية الشوط الأول، وحاول كلا الفريقين تسجيل هدف مبكر ولكن الأداء الهجومي لكلاهما جاء ضعيفًا.

وأهدر جوانمي فرصة تسجيل هدف مبكر لريال بيتيس في الدقيقة الثامنة بعدما انطلق في هجمة مرتدة وانفرد بالحارس دي خيا وسدد الكرة على يساره ومرت بجوار القائم.

وسدد خواكين، لاعب ريال بيتيس كرة قوية ناحية المرمى في الدقيقة العاشرة، وأبعدها دي خيا لركلة ركنية نفذها خواكين عرضية وأبعدها دفاع مانسشتر يونايتد.

أول تهديد من لاعبي مانشستر يونايتد لمرمى ريال بيتيس كان في الدقيقة 19 بتسديدة برونو فيرنانديز من خارج منطقة الجزاء والتي اعتلت العارضة.

ولعب كاسميرو كرة عرضية داخل منطقة جزاء ريال بيتيس في الدقيقة 20 حولها راشفورد بصدره ناحية المرمى وأمسكها الحارس بسهولة، وأشار حكم الراية لوجود حالة تسلل ضد راشفورد.

وتحصل لاعبو مانسشتر يونايتد على ركلة ركنية في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، نفذها برونو فيرنانديز عرضية داخل المنطقة وأبعدها الدفاع.

مانشستر يونايتد ريال بيتيس مباراة ريال بيتيس ومانشستر يونايتد الدوري الاوروبي ماركوس راشفورد

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