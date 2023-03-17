«حياة كريمة» توفر الملابس لـ«مريم» وأشقائها بعد وفاة والديهم

قام الفريق الميداني التابع للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة » بتوفير احتياجات سكان قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة، حيث عمل الفريق على تقديم المساعدات الغذائية والمادية لجميع الأهالي، إلى جانب تطوير البنية التحتية والوحدات الصحية ورصف وإنارة الطرق الرئيسية داخل القرى، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لسكان مركز الصف بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم.

أستطيع الآن ارتداء ما يليق في الجامعة

«مريم محمد»، طالبة بكلية التجارة جامعة القاهرة، إحدى القاطنات بقرية الشوبك الشرقي بمركز الصف التابع لمحافظة الجيزة، ترعى إخوتها الأربعة بعد وفاة والديها، فبعد اليوم الدراسي تذهب للعمل داخل أحد المصانع لجلب قوت أشقائها، لكنها لا تملك المال الكافي لشراء المناسب لها داخل جامعتها، وذلك الأمر جعلها تتعرض للتنمر من قبل زملائها، لكن بين ليلة وضحاها تغير حالها بعدما زارها فريق ميداني تابع لمبادرة حياة كريمة وقدم لها المساعدة، قائلة إنها فوجئت بمجموعة من الملابس ومعها بالونات حملها أفراد مبادرة «حياة كريمة» لمساعدتها في استقبال فصل الصيف.

وذكرت لـ«الدستور» أن المبادرة بدأت عملها بقرية الشوبك الشرقى وزارتها الفرق الميدانية وسجَّلوا حالتها ضمن الحالات الأكثر احتياجًا، لكونها يتيمة وتربى إخوتها الأربعة حيث أن أفراد المبادرة أخبروها بألا تقلق حيال أي طلب تريده، مؤكدين أن المبادرة جاءت للوقوف بجوارها هي وكل من وجد نفسه في الحياة وحيدًا دون مأوى.

وأضافت أن أكثر ما كان يحزنها هو نظرة زملائها لها في الجامعة، فهي ترتدي نفس الملابس طوال العام، ما أشعرها بأنها أقل منهم وتعرضت للتنمر، ولكن كل ذلك تغير، فقد وفرت لها المبادرة ملابس تناسب الجامعة، وكذلك وفرت لإخوتها ملابس تكفيهم خلال فصل الصيف، مختتمة بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي وفرت الكثير لسكان الريف المصري.