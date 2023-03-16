الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح معرض ست الحبايب لعرض وتسويق منتجات الشباب بمطروح «صور»

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتحت د.دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، الخميس، معرض "ست الحبايب" الذي نظمته الإدارة العامة للسياحة والمصايف لعرض وتسويق منتجات الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة والمنتجات الحرفية والتراثية بحديقة الغزالة ويستمر حتي 18 مارس الجاري تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

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جاء ذلك بحضور محمد أنور، مدير عام إدارة السياحة والمصايف بديوان عام محافظة مطروح، وإيمان عبدالغني، مسئول وحدة أيادي مصر، ومحمد علي، ممثل عن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمطروح، وعدد من الأجهزة التنفيذية. 

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وقالت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، خلال حديثها لـ"الدستور إن معرض ست الحبايب هو معرض يضم منتجات الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة وذلك لعرض منتجاتهم اليدوية والتراثية بأسعار مخفضة وذلك احتفالا بعيد الأم .

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وأوضحت أن  المعرض يضم مختلف المنتجات من غذائية  كحلويات شرقية وغربية وموالح وأشغال يدوية من الكروشيه والتريكو وقماش الخيامية، كما يضم عدة منتجات من الخرز والكريستال والصناعات الخشبية.

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أضافت نائب محافظ مطروح أن المنتجات فى متناول الجميع والأسعار مخفضة تناسب الأطفال والشباب لهدايا عيد الأم، مؤكدة أن  يستمر المعرض حتى يوم 18 مارس .

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ووجهت الدكتورة دينا عثمان إلي المشاركين في المعرض بالاهتمام بجودة المنتج المقدم للمواطنين، إضافة إلي إقامة المزيد من المعارض خلال العام مطالبة من المشاركين بالمواد الغذائية بالمشاركة في السيارات المتنقلة مشروع ممشي أهل مصر.

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ادارة السياحة والمصايف أصحاب المشروعات الصغيرة ست الحبايب قماش الخيامية نائب محافظ مطروح مطروح

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وائل لطفي

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افتتاح معرض ست الحبايب لعرض وتسويق منتجات الشباب بمطروح «صور»

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