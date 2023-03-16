مانشستر سيتى يعلن تمديد عقد جوليان ألفاريز حتى 2028

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تمديد عقد مهاجمه الأرجنتيني جوليان ألفاريز حتى عام 2028.

ويلعب ألفاريز ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ انضمامه من فريق ريفر بليت الأرجنتيني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأعلن النادي، في بيان، عبر موقعه الرسمي، تمديد عقد ألفاريز حتى 30 يونيو من عام 2028.

ونشر النادي فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة تويتر، بدأ بأغنية لجماهير مانشستر سيتي تتغنى بقدراته الهجومية ومتبوعًا بفيديو لأهدافه وحديث سرجيو أجويرو، مهاجم الستيسنز السابق عنه ولقطات من تدريباته، وانتهى الفيديو بحديث لألفاريز مع الجماهير يقول لهم: "مانشستر زرقاء" ليعلن عن تمديد عقد اللاعب حتى 2028.

وقال ألفاريز في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "إنها لحظة فخر لي ولعائلتي، أن يضع نادٍ مثل مانشستر سيتي إيمانه بي هو أمر رائع".

أضاف: "لقد سعدت بموسمي الأول هنا، ولكنني لدي الفرصة لفعل المزيد وأعرف أن بإمكاني ذلك، ومانشستر سيتي يمنحني كل شيء، أريد إشباع رغباتي".

وأكمل: "أريد شكر مديري النادي، والمدربين وكل شخص في سيتي يعمل خلف الكواليس على كل شيء قدموه لي منذ وصولي في الصيف الماضي، لا يمكنني أن أطلب المزيد، هذا النادي يعتني بلاعبيه، وأنا شعرت بالدعم منذ لحظتي الأولى هنا، الآن سأركز على التحسن ومساعدة السيتي على الفوز بالألقاب".

جوليان ألفاريز بدأ مسيرته ضمن صفوف فريق أتالايا، وانضم لفريق ريفر بليت تحت 20 عامًا، ثم صعد لفريق الرديف في يناير 2018، ثم صعد للفريق الأول في يناير من العام التالي، قبل الانتقال لمانشستر سيتي في يناير 2022 واللعب معارًا ضمن صفوف ريفر بليت لمدة 6 أشهر قبل العودة للسيتي في نهاية الموسم الماضي.

ولعب ألفاريز 152 مباراة خلال مسيرته وسجل 64 هدفًا وصنع 33 لزملائه في الفريق.

كما ساهم ألفاريز مع المنتخب الأرجنتيني في الفوز ببطولة كأس العالم الماضية، قطر 2022.

وسبق أن ذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، أن ألفاريز وقع بالفعل على تمديد عقده مع مانشستر سيتي، صباح اليوم.

وأشار إلى أن اتفاق مانشستر سيتي مع ألفاريز يقضي باستمراره مع الفريق حتى يونيو 2028 أي تمديد عقده الحالي مع النادي لمدة موسم، واتفق مع النادي على تعديل راتبه.

وأشارت تقارير صحفية نشرت خلال الأسابيع الماضية إلى اهتمام إدارة نادي برشلونة الإسباني بالمهاجم الأرجنتيني الشاب، مؤكدة أن إدارة النادي الكتالوني مستعدة للتفاوض مع نظيرتها في السيتي من أجل ضمه، على سبيل الإعارة خلال الصيف المقبل.