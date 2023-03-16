الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مباحثات إيرانية إماراتية حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

الامارات وايران
الامارات وايران

أكدت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا، اليوم الخميس، إن السفير الايراني سيتوجه الى العاصمة الإماراتية قريبًا.  

وبحسب الوكالة، فقد التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الادميرال علي شمخاني، في أبوظبي اليوم الخميس، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، وبحث معه في القضايا الثنائية وأهم التطورات الإقليمية والدولية.

ونوه "شمخاني" الى العلاقات التاريخية والمشتركات الثقافية والدينية بين إيران والإمارات؛ مؤكدا ضرورة توسيع هذه الأواصر وتعميقها في جميع المجالات.

وأشار إلى أن مسار التعاون المتنامي ودور رئيس دولة الإمارات الخاص بأنه جدير بالاهتمام في هذا الشان.

واضاف: طهران وأبوظبي قادرتان على المضي بخطوات كبيرة في سياق تطوير التعاون الثنائي وتعزيز دبلوماسية الجوار.

الاتفاقات حول الأزمة الراهنة

وفي معرض الإشارة الى العناصر الدخيلة في إثارة الأزمات والإخلال بالأمن والاستقرار بمنطقة الخليج العربي، وصف شمخاني الجهود من أجل التوصل إلى الأمن الجماعي القائم على الطاقات المحلية، من شانهأ أن تضع حدا للكثير من الأزمات الراهنة.

ومضى الى القول: إن معظم المشاكل الحالية تنجم عن التدخلات الاجنبية، مضيفًا أن تعاظم قدرات المنطقة امل يمكن تحقيقه وبما يلزم على جميع بلدان المنطقة أن تظافر الجهود من أجل ذلك.

ترحيب إماراتي

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وأعرب رئيس الإمارات عن ترحيبه بزيارة أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني والوفد المرافق، كما هنأ بالاتفاق الأخير بين طهران والرياض؛ واصفا إياه خطوة مصيرية في سياق تظافر الجهود الجماعية بين دول المنطقة.

وتطلع بن زايد، خلال استقباله "شمخاني" اليوم، بأن تؤدي زيارة هذا الوفد الإيراني الى فتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين إيران والإمارات.

ولفت رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الى رغبة بلاده الشديدة واستعدادها لمعالجة جزءا من سوء الفهم بين طهران وأبوظبي، وبما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية في جميع المجالات والى أعلى المستويات.

إيران الإمارات السعودية الخارجية ​الخارجية الإيراني

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