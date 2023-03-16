الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأم المثالية بالفيوم.. «حليمة» رحلة كفاح طويلة مع الأبناء بعد وفاة زوجها

الأم المثالية حليمة
الأم المثالية حليمة سلامة

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2023 على مستوى محافظات الجمهورية، والأم المثالية في كل محافظة.

رحلة كفاح الأم المثالية في الفيوم 


وفازت حليمة سلامة عبد السميع سلامة، من محافظة الفيوم، بالأم المثالية الرابعة عشرة، وهى أرملة منذ 13 عاما، وتبلغ من العمر 57 سنة، وأيضًا حاصلة على بكالوريوس زراعة، وتعمل مُعلم خبير بمدرسة ثانوي زراعي، في مديرية التربية والتعليم.

وحصل الابن الأول للأم المثالية حليمة عبد السميع، على بكالوريوس صيدلة، بينما حصل الابن الثاني على بكالوريوس طب وجراحة، والابنة الثالثة على امتياز طب بشري.

كما تزوجت الأم واستمرت الحياة الزوجية 18 عاما وأنجبت خلالها ولدين وبنت.

ثم مرض الزوج بمرض "الكبد" وظل يعانى من الآلام طول فترة مرضه وعلاجه.

كما بدأ البحث عن متبرع حتى يشفى الآلام، فعرضت الأم التبرع لزوجها بفص من الكبد حتى يشفى، ولكن بعد التحاليل والفحوصات لم تتوافق أنسجة الأم مع أنسجة الزوج .
شاء الله أن يظهر متبرع ولكن أثناء إجراء الجراحة توفى الزوج، تاركاً  لها الأبناء في عمر " 17 ، 14 ، 13 " عاما.
أصبحت الأم تقوم بدور الأم والأب معاً وبدأت مشوار حياتها مع الأبناء  في تحقيق حلم الزوج على أن يحصل جميع الأبناء على مؤهلات جامعية .
تخرج الابن الأكبر وحصل على بكالوريوس صيدلة وتزوج ،وتخرج الابن الثاني وحصل على بكالوريوس طب وجراحة ، أما الابنة الثالثة حاليا في الامتياز بكلية الطب.
مازالت الأم تستكمل مسيرتها نحو أبنائها وأحفادها ، ومازال نهر العطاء مستمر .

التحاليل والفحوصات التربية والتعليم التضامن الاجتماعي في الفيوم مؤهلات جامعية مديرية التربية والتعليم مسابقة الأم المثالية لعام 2023 نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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