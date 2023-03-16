الخميس 16 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المشاط: مصر سوق إقليمية رائدة في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، الجهود المبذولة من الحكومة والقطاع الخاص لتهيئة بيئة عمل الشركات الناشئة وتيسيرها، بما يحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

جاء ذلك خلال النسخة العاشرة من قمة رايزاب 2023 والتي تأتي هذا العام بمشاركة أكثر من 250 متحدث وخبير من جميع أنحاء العالم وكبار المستثمرين وصناديق الاستثمار العالمية وبحضور أكثر من 20 ألف شخص من أكثر من 60 دولة، وبرعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكدت أن مصر تعد سوق إقليمية رائدة في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة فى ظل ما تمتلكه من مقومات عدة تتمثل في الشباب المبتكر والفرص الاقتصادية وكذلك الجهود المبذولة من الحكومة والقطاع الخاص لتهيئة بيئة عمل الشركات الناشئة وتيسيرها، بما يحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، إلى جانب التعاون بين مصر والمؤسسات الدولية يعتمد بشكل كبير على دعم الشركات الناشئة.

وأكدت الوزيرة، أهمية النمو المستمر والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الشركات الناشئة وتكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، والتطور الذي تشهدُه مصر كسوق إقليمية رائدة في هذا المجال في ظل امتلاكها لمقومات عدة تتمثل في الشباب المبتكر والفرص الاقتصادية.

وتتناول القمة 6 محاور رئيسة وهما: العواصم الذكية والتكنولوجيا والمجتمع، الاقتصاد الإبداعي، التكنولوجيا الناشئة، والاستدامة، أما المحور الأبرز يأتي تحت اسم "10 سنوات" يأتي ليناقش تطور الصناعات وإبراز الشركات الناشئة التي استمرت في النجاح لمدة 10 سنوات.

كما ستشهد القمة علي مدار 3 أيام أكثر من 150 معرضا للشركات الناشئة، بالاضافة الي أكثر من 60 ورشة عمل وموائد مستديرة يلقيها ممثلي شركات عالمية مثل Google, Amazon, LinkedIn, Disney, Dreamworks, Meta, Microsoft, GoDaddy, Netflix, Paypal وغيرها.

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي القطاع الخاص الشركات الناشئة ريادة الأعمال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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