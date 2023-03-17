أمريكا تجرى مفاوضات مع كوريا الجنوبية لشراء ذخيرة وإرسالها لأوكرانيا

قالت صحيفة «وول ستريت»، إن الولايات المتحدة تُجري مفاوضات مكثفة مع كوريا الجنوبية لشراء ذخيرة وإرسالها إلى أوكرانيا.

وأكدت الصحيفة، أن البنتاجون يسعى لتزويد أوكرانيا بالذخيرة من مخزوناته في دول الحلفاء، وإن كوريا الجنوبية اشترطت على أمريكا بيعها الذخيرة حتى لا تكون طرفًا في الصراع.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، منذ شهر، أن الولايات المتحدة تدرس إرسال ما صادرته من إيران إلى أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن الأسلحة التي تدرس أمريكا إرسالها لأوكرانيا صودرت قبل أن تصل للحوثيين.

وفي سياق متصل، تقدم الجنرال مارك ميلي، بخالص التعازي للشعبين التركي والسوري على حادث الزلزال الجلل والذي أسفر عن وقوع الكثير من الضحايا.

وحرص الجنرال مارك ميلي، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، على تقديم الشكر لوزير الدفاع الأوكراني ونائب رئيس الأركان لتوليهم قيادة القوات العسكرية الأوكرانية بكل شجاعة وبسالة.

وأضاف في حديثه، أن أوكرانيا حققت الكثير من النتائج الإيجابية بميدان المعركة ضد القوات الروسية، مؤكدًا أن أوكرانيا أثبتت أنها ليست هدفًا سهل المنال.

وأشار إلى أن المؤسسات العسكرية الروسية تدفع الآن ثمنًا غاليًا نتيجة هذا الصراع العسكري مع أوكرانيا.

وذكر "ميلي" أن حلف الناتو سيظل مستمرًا في تدريب القوات الأوكرانية للصمود أمام روسيا، إضافة إلى تقديم كافة المعدات العسكرية الحديثة للقوات الأوكرانية.

وسمحت ألمانيا، للمصنّعين لديها بإرسال دبابات "ليوبارد 1" قتالية لأوكرانيا، في الوقت الذي تسعى فيه كييف إلى الحصول على أسلحة أكثر تقدمًا للتصدّي للقوات الروسية، حسبما قال الناطق باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبيشترايت.

وكانت برلين قد ذكرت أنها ستزود أوكرانيا بـ14 دبابة "ليوبارد 2" من مخزون جيشها، لكن بعض المصنّعين يريدون هم أيضًا إرسال دبابات من مخزونهم.