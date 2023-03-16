الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأم المثالية بمرسى مطروح.. رحلة كفاح فى تربية 4 أبناء وحصولهم على شهادات جامعية

الأم المثالية هويدا
الأم المثالية هويدا رشوان

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2023 على مستوى محافظات الجمهورية، والأم المثالية في كل محافظة.

وفازت هويدا  فؤاد عبد المنعم رشوان، من محافظة مرسى مطروح ، بالأم المثالية الثالثة عشر، وهى  أرملة منذ 21 عاما وتبلغ من العمر 59 سنة، وأيضًا حاصلة على  دبلوم معلمين ومعلمات، وتعمل على درجة مُعلم خبير بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وحصلت الابنة الأولى، للأم المثالية هويدا رشوان، على ليسانس تربية، بينما حصلت الابنة الثانية على بكالوريوس تجارة،  والابنة الثالثة على بكالوريوس زراعة، فيما حصل الابن الرابع على بكالوريوس زراعة.

كما تزوجت الأم المثالية، من موظف بسيط  يعمل بسنترال ودامت الحياة الزوجية  16 عاما.

ورزقت بتوأم " بنتين " ثم رزقت بابنة أخرى ، ثم رزقت بولد، اهتمت الأم برعاية أسرتها بجانب عملها .
مرض الزوج بمرض "سرطان في الكبد " واستمرت رحلة العلاج لمدة عامين كاملين، فكانت ترافقه أثناء السفر إلى محافظة أخرى لتلقي العلاج، فكانت تترك أولادها الصغار في رعاية ابنتيها الكبار حيث كان الابن الأصغر لا يتعدى 7 أشهر.

ثم توفى الزوج في عام 2002 ، وكان عمرها في هذا الوقت 39 عاما، تاركاً  لها أربع أبناء أكبرهم تؤام في الصف الأول الثانوي، وبنت في الصف الثالث الابتدائي ورضيع لا يتعدى العامان من عمره  .

كما كانت تسكن في سكن إدارى فقامت بتركه، ومن مكافأة الزوج قامت ببناء منزل صغير لها ولأولادها، وكانت تقوم بأعمال البناء بنفسها لتوفير مصاريف الدروس الخصوصية لأبنائها التوأم .

كذلك، التحق التؤام بكلية التربية والأخرى بمعهد تكنولوجيا، أما الابنة الوسطى والابن فكانوا بدراستهم بالأزهر وكانوا متفوقين ويحفظون القرآن الكريم ،وفازوا في مسابقة القرآن الكريم وكانت الجائزة للأم عمرة.
واستمر كفاح الأم حتى حصلت الابنتان التؤام على مؤهلات جامعية بتقدير مرتفع ، وبفضل الله تم تجهيزهن وزواجهن، كما تخرجت الابنة الثالثة وحصلت على بكالوريوس زراعة، وتزوجت، وتخرج الابن الأصغر وحصل على بكالوريوس زراعة ويعمل بالأعمال حرة، وما زال عطائها مستمر نحو أسرتها وأحفادها .

التربية والتعليم والتعليم الفني الأم المثالية الدروس الخصوصية الحياة الزوجية بكالوريوس تجارة محافظة مرسي مطروح مسابقة الأم المثالية لعام 2023 نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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