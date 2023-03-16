وليد الجاسم: مستقبل الخليج سيكون بخير ما دام هناك تلاحم عربى

قال يوسف خالد مرزوق، رئيس تحرير جريدة الأنباء الكويتية، إنه سعيد بمقابلة الوفد المصري للإعلام برئاسة كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم لمناقشة التحديات التي تواجه الصحافة والإعلام العربي.

مستقبل الصحافة الورقية

وأكد يوسف خالد مرزوق، خلال حواره لكاميرا "القاهرة الإخبارية"، أنه تمت مناقشة مستقبل الصحافة الورقية في ظل ظهور الرقمنة، ولهذا نحرص على أن يكون هناك توازن في الإنتاج للصحافة المطبوعة والإلكترونية، وهذا سيتم التوصل إليه من خلال توفير الحرية الكاملة للصحافة المطبوعة مع البحث عن القراء الحقيقيين وتحديد أهدافهم.

مستقبل الخليج

وفي سياق متصل، أضاف وليد الجاسم، رئيس تحرير جريدة الرأي الكويتية، أن مستقبل الخليج سيكون بخير ما دام هناك تلاحم عربي، معبراً: "منطقة الخليج عيبها الوحيد هو الثراء، حيث يؤدي هذا الثراء إلى زيادة الأطماع فيها".