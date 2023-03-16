الأم المثالية بالقليوبية.. أرملة منذ 21 عامًا وأم لطبيب ومهندسة

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2023 على مستوى محافظات الجمهورية، والأم المثالية في كل محافظة.

وفازت عايدة محمد السيد فرج الله، من محافظة القليوبية، بالأم المثالية العاشرة، وهى أرملة منذ 21 عاما، وتبلغ من العمر 65 سنة، وأيضًا حاصلة على دبلوم فني تجاري، وحاليا بالمعاش، حيث كانت تعمل إدارية بمدرسة.

وحصل الابن الأول، للأم المثالية عايدة محمد السيد، على بكالوريوس طب وجراحة وماجيستير، بينما الابنة الثانية حصلت على بكالوريوس هندسة.

كما تزوجت الأم من رجل بسيط، ورزقها الله بولد وبنت، وعاشت حياة هادئة وبسيطة.

كما اهتمت الأم بأسرتها الصغيرة بجانب عملها وقامت برعايتهم وتعليمهم .

حرصت على تعليم أبنائها وكانوا بفضل الله متفوقين دراسيا طوال المراحل التعليمية.

وأكرمها الله والتحق الابن الأول بكلية الطب والابنة الثانية بكلية الهندسة .

وقد توفى الزوج قبل تخرج الابن الأكبر بعام واحد وكانت الابنة في الفرقة الثالثة بكلية الهندسة ومعاش الأب بسيط قدره 200 جنيه.

كما أكرمها الله وتخرج أبناؤها وحصلوا على مؤهلات جامعية، فتخرج الابن الأول وحصل على بكالوريوس طب وجراحة وماجستير وتزوج وأنجب.

بينما الابنة الثانية تخرجت وحصلت على بكالوريوس هندسة وتزوجت وأنجبت.

ومازال عطاء الأم مستمرا نحو أبنائها وأحفادها.