الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بموسيقى صاخبة وبالونات ضخمة.. احتجاجات واسعة تضرب العاصمة الفرنسية

باريس
باريس

شهدت باريس مظاهرات مفاجئة في ساحة “لاكونكورد” في العاصمة الفرنسية، احتجاجا على تمرير مشروع تعديل سن التقاعد، حسبما أعلنت قناة “العربية نيوز”. 

وأعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن المخاطر الاقتصادية والمالية الكبيرة وراء تمريره لقانون التقاعد، وفقًا لتصريحات نقلتها صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

وتجنب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، البرلمان واختار الدفع بمشروع قانون لا يحظى بشعبية كبيرة من شأنه رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 من خلال تفعيل سلطة دستورية خاصة يوم الخميس. 

ويهدف مخطط الرئيس الفرنسي برفع سن التقاعد حتى يستثمر العمال المزيد من الأموال في النظام الذي تقول الحكومة إنه في طريقه إلى مواجهة عجز.

موسيقى صاخبة وبالونات ضخمة

ورصد تقرير لـ"أسوشيتد برس"، بدء المحتجون في تشغيل  الموسيقى الصاخبة  افعين البالونات الضخمة  في الجولة الثامنة من الاحتجاجات على مستوى البلاد.

 وانتشرت هتافات مثل "يقولون الرأسمالية. نقول قتال ، وقال آخرون "باريس غاضبة" أو "إذا لم يتم الدفاع عن الحقوق ، فسوف تُداس".

واستخدم المشاغبون القمامة لإشعال الحرائق أو إلقاء القمامة على الشرطة في المظاهرات الأخيرة، ورافقت قوة أمنية مشددة التظاهرات  وهاجم مجموعة من مثيري الشغب الذين يرتدون ملابس سوداء مكتبين عقاريين وحطموا نوافذهم بألواح السياج. وقالت شرطة باريس إن 22 شخصا اعتقلوا.

وردت قوات الأمن على أعمال العنف بالغاز المسيل للدموع في مدن أخرى ، بما في ذلك نانت في غرب فرنسا وليون في الجنوب الشرقي

فرنسا ظاهرات ​باريس ماكرون ساحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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