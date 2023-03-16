الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خالد الجندى: لا تدعوا رمضان يدخل على الناس وهم فى كرب

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هذا هو وقت الإطعام والجود وتيسير حوائج الناس، ووقت توزيع الزكاة، مضيفًا: "لا تدعوا رمضان يدخل على الناس وهم في كرب وهم وغم".

هذا وقت التضافر الاجتماعي

وتابع، خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن هذا وقت التضافر الاجتماعي ومنظمات الحماية الاجتماعية، معبرًا عن سعادته الكبيرة بقيام أطفال في محافظة بني سويف بمدرسة ابتدائية بجمع مبلغ 15 ألف جنيه وقاموا بعمل شنط رمضان ووزعوها على المحتاجن.

وأكد أن أمثال هؤلاء الأطفال هم العلامة المميزة لهذه الأمة، لأن لديهم آباء وأمهات هم من ربوا وغرسوا فيهم حب الخير، كما أن هناك مدرسين بالمدرسة علموا وأئمة في المساجد نصحوا لتخرج هذه النتيجة المبهرة، ووصف المشهد بأنه عظيم، وأنهم سيكونون رجال الغد الذين يتحملون مسئولية الوطن، لأنهم يتألمون لألم من يحتاج.

خالد الجندي رمضان الناس الحماية الاجتماعية تيسير حوائج الناس وقت الإطعام توزيع الزكاة

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