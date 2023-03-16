رئيس عمال مصر يلتقي ممثلي نقابات البترول بقبرص واليونان

التقى محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، صباح اليوم، اثوس الفتريوس الأمين العام لنقابة البترول والنقل بقبرص، وجوريوس عضو نقابة البترول باليونان وفد نقابة البترول من دولة قبرص واليونان، لبحث سبل التعاون بين الأطراف الثلاث، وذلك بمقر النقابة بحدائق القبة.

تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون بين نقابة البترول في مصر ونقابة البترول في قبرص واليونان لتبادل الخبرات، وبحث سبل التعاون بين الأطراف الثلاث.

وأكد محمد جبران خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليونان وقبرص، كما أشاد بالعلاقات النقابية بين الثلاث نقابات والحرص على توطيدها مع النقابة العامة بالبترول وخاصة أن هناك تعاون مشترك بين الثلاث دول بعد اكتشافات الغاز في منطقة البحر المتوسط.

وأكد جبران أن النقابة العامة للعاملين بالبترول في جمهورية مصر العربية، تحرص دائما علي الحفاظ علي حقوق العمال حيث تقدم النقابة العامة خدمات تثقيفية لأعضائها، ومنها تدريب ٣٣٠٠ عضو خلال الدورة السابقة كما تقدم النقابة العامة خدمات صحية من خلال كارنية النقابة الذي يوفر لحامله الإستفادة بتخفيض في المستشفيات ومعامل التحاليل وكذلك تخفيض في محلات الملابس والمطاعم .

وأشاد اثوس الفتريوس الأمين العام لنقابة البترول والنقل بقبرص، بحسن الضيافة والاستقبال، مضيفا أن نقابة البترول في قبرص تضم ٥٦٠٠ عضو ليس فقط في قطاع البترول ولكن النقل أيضا، وتقوم النقابة يعمل اتفاقيات جماعية مع أرباب العمل من أجل تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وتحسين الظروف المعيشية لهم ورفع الأجور ونقوم بالتفاوض من اجل حل جميع المشاكل التي تواجه العمال .

وأضاف أن نقابة البترول القبرصية لديها صندوق خاص لمساعدة العمال وأنهم يمتلكون منتجعين صحيين في مدينتين بقبرص للترفيه وقضاء العطلات الصيفية.

كما أشاد جوريوس عضو نقابة البترول باليونان، بحسن الاستقبال وأن نظامهم النقابي يشبه النظام بقبرص حيث تقوم على عقد اتفاقيات جماعية لضمان حقوق العمال وتحسين وضعهم المعيشى.

شهد اللقاء اتفاق الثلاث أطراف على ضرورة عقد دورات تدريبية مشتركة من أجل تبادل الخبرات وصقل المهارات النقابية للأعضاء ولصالح العمال.

جاء ذلك بحضور، أحمد السروجي الأمين العام، صابر عباس أمين الصندوق، هيثم زاد الدين أمين الإعلام، محمد صلاح أمين التثقيف والتدريب، حسام فاروق أمين العلاقات الخارجية، عبدالله عبد الرحمن مشهور أمين العلاقات العامة، علاء زكى أمين الإسكان، سعيد زكريا نائب محافظة السويس، أحمد الجوهري أمين الشباب بالنقابة العامة للعاملين بالبترول.

وفي ختام اللقاء تم تبادل الدروع بين النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلي نقابة البترول بدولتي قبرص واليونان، متمنين استمرار وتدعيم العلاقات والتعاون المشترك والمثمر فى شتى المجالات.