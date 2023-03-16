محافظ المنوفية يهنئ الأم المثالية على مستوى المحافظة

هنأ اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، السيدة سوزان منصور عبدالله باز خميس، لفوزها بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة المنوفية لعام 2023، كما هنأ السيدة نوال عبدالعظيم محمد خليل، لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية "كأم بديلة"، والسيدة امتياز السيد شديد الجندي، الأولى على مستوى الجمهورية "كأم متطوعة" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تزامنًا مع احتفالات "عيد الأم" وما قدمنه من تضحيات خلال رحلة عطاء مشرفة.

وقدّم محافظ المنوفية خالص التهاني القلبية للمرأة المصرية، موجهًا لهن تحية إعزاز وتقدير لما يقمن به من جهد وتضحيات لبناء مجتمع سليم قائم على الترابط والعطاء، مؤكدًا تقديره لدور الأمهات المصريات في تربية النشء وإعدادهم ليصبحوا قادة المستقبل، مشيرًا إلى أن محافظة المنوفية دائمًا ما تحظى بتحقيق مراكز أولى على مستوى الجمهورية وهو ما يعكس دور المرأة وحجم تضحياتها.

كما أكد محافظ المنوفية، أن الأحتفال بعيد الأم يأتي إيمانًا بمكانتها وعرفانًا بدورها الأصيل في بناء الأمم، وتأكيدًا على الاستمرار في دعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تضاف إلى سجلها المشرف، لافتًا إلى أن مصر كلها تفتخر وتعتز بما تحققه الأمهات المصريات في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا أن الأم هي عصب المجتمع والنواة الأولى للأسرة، فالأم لا يمكن أن يُختزل عيدها في يوم واحد ولكننا ندين لجميع الأمهات والسيدات كل الشكر والتقدير والامتنان لدورهن العظيم في نشأة الأجيال.