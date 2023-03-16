«حياة كريمة» تواصل قوافلها الطبية لعلاج أهالي الغربية بالمجان

واصلت “حياة كريمة” جهود قوافلها الطبية بالغربية لخدمة قرى المحافظة بالمجان وهو ما تستهدفه المبادرة الرئاسية لتحسين مستوى أهالي القرى النائية ومحدودة الخدمات.

وشاركت مؤسسة حياة كريمة في قافلة طبية نظمتها جامعة طنطا بمحافظة الغربية قرية صناديد ضمت تخصصات جراحة المخ والأعصاب والأطفال والأنف والأذن والجراحة العامة والصدر وجراحة العيون والقلب والأوعية والدموية والأسنان بإجمالي عدد المستفيدين 1112 مواطنًا، وتحويل 69 مواطنًا للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة والدقيقة.

فيما شملت القافلة البيطرية عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية والتحسين الوراثي لسلالات الماشية أبقار، جاموس والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضي البروسيلا والسعار، كما تم تنظيم قافلة بيطرية فحصت 282 رأس ماشية، و٢٠١٥ طيرًا.

وتستهدف المبادرة الرئاسية الارتقاء بمستوى الأهالي وتقديم جميع الخدمات الأساسية لهم بالمجان، خاصة في المحافظات والقرى النائية والتي تعاني نقص الخدمات وذلك من خلال إطلاق القوافل الطبية والبيطرية المجانية، وإنشاء المجمعات الخدمية والمشروعات التنموية، وتحسين البنية التحتية وأساسيات الحياة.