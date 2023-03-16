الخميس 16 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عزيزة الأم المثالية الثانية.. حاربت السرطان «سرا» لـ20 عاما من أجل أبناءها

الأم المثالية
الأم المثالية

فازت عزيزة أحمد عمر عبد ربه، من الوادي الجديد، بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية لعام 2023.

عزيزة متزوجة منذ 32 عاما، تزوجت عام 1991 من زوج يعمل موظف بسيط ولديه قطعة أرض يعمل بها وعاشت حياة هادئة مع أسرتها.

لديها 4 أبناء، الأول بكالوريوس طب وجراحة، الثاني بكالوريوس طب وجراحة، الثالثة بكالوريوس صيدلة، الابن الرابع بكالوريوس طب أسنان، عندما كان الابن الأكبر في الصف الثالث الابتدائي أصيبت الأم بمرض السرطان.

أخذت الأم عهدا على نفسها بأن لا تخبر أحدا من أسرتها بمرضها وتحملت على نفسها حتى لا يؤثر ذلك على أبنائها.

بالرغم من معاناتها مع المرض إلا أنها حرصت على تعليم أبنائها والسهر على راحتهم، فكانت تذهب معهم إلى مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، وترجع لتذاكر معهم دروسهم.

 تفوق الأبناء في مراحلهم الدراسية والتحقوا بكليات الطب والصيدلة، وكانت الأم تسافر معهم في فترة الامتحانات، وتظل معهم طول فترة الامتحانات لحرصها الدائم على رعايتهم وراحتهم.

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 وأثناء رحلة علاجها مع جرعات العلاج الكيماوي، فكانت تُخبر أسرتها أنها تقوم بعمل جلسات علاج طبيعي على كتفها المصاب بالالتهابات الحادة.

 في عام 2002 تفشى المرض بجسد الأم وكان لا بد من إجراء عملية استئصال الثدي بالكامل، وكل ذلك لم يعلم أبنائها شيئاً إلى أن اشتد المرض عليها عام 2021.

وبعد معاناة طويلة للأم أخبرت أولادها بحقيقة مرضها وخاصاة أنها أطمأنت على مستقبلهم التعليمي وتخرجوا جميعاً وحصلوا على شهادتاهم العلمية.

وعقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، لإعلان أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2023 على مستوى محافظات الجمهورية، كما أعلنت القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة.

التضامن الاجتماعي الأم المثالية الوادي الجديد العلاج الكيماوى الصف الثالث الابتدائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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