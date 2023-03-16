الخميس 16 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خلال اتصال هاتفي..

وزير الخارجية ونظيره القبرصي يشيدان بقوة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة ونيقوسيا

اتصال هاتفي بين شكري
اتصال هاتفي بين شكري وكومبوس

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالاً هاتفياً، اليوم الخميس، مع كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص الجديد، حيث هنأه على توليه مهام منصبه في إطار التشكيل الوزاري للحكومة القبرصية الجديدة.

وأشاد الوزيران، خلال الاتصال، بقوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأواصر الصداقة التي تجمع بينهما، وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المُشترك فيما بينهم.

وتطرق الوزيران إلى مجمل الملفات الإقليمية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكدا مواصلة التشاور بينهما خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن التطلع لاستقبال الوزير القبرصي في القاهرة في أقرب فرصة ممكنة.

قبرص مصر وزير الخارجية سامح شكري العلاقات الاستراتيجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

نجلة الأم المثالية بالإسكندرية: تعبت في تربيتنا وربت أشقائها وأبناء شقيقتها المتوفية

مد إدراج جماعة الإخوان و5 سيدات على قوائم الإرهاب لـ5 سنوات

وزير التعليم: لدينا 52 مدرسة فنية تكنولوجية ونسعى للتوسع إلى 420 مدرسة

الجارديان تكشف تفاصيل جديدة عن فقدان ليبيا 2.5 طن من اليورانيوم

«حاربوا الظروف واصبروا».. رسالة الأم المثالية في مطروح لكل الأمهات

الأم المثالية بالبحيرة: «كافحت مع زوجى لتربية أبنائى وأمنيتى زيارة بيت الله الحرام»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم

رئيس المعارضة الإسرائيلية يتعهد باستمرار الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لـ«إصلاح القضاء»

فلسطين تحتج على وجود إسرائيل فى لجنة مكافحة الإرهاب ضمن المجموعة الأوروبية