وزير الخارجية ونظيره القبرصي يشيدان بقوة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة ونيقوسيا

خلال اتصال هاتفي..

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالاً هاتفياً، اليوم الخميس، مع كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص الجديد، حيث هنأه على توليه مهام منصبه في إطار التشكيل الوزاري للحكومة القبرصية الجديدة.

وأشاد الوزيران، خلال الاتصال، بقوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأواصر الصداقة التي تجمع بينهما، وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المُشترك فيما بينهم.

وتطرق الوزيران إلى مجمل الملفات الإقليمية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكدا مواصلة التشاور بينهما خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن التطلع لاستقبال الوزير القبرصي في القاهرة في أقرب فرصة ممكنة.