الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان: تنظيم بطولة العالم في السباحة للمسافات الطويلة

جانب من الملتقي
جانب من الملتقي

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن تنظيم بطولة العالم في السباحة للمسافات الطويلة والتجديف والألعاب المائية بمشاركة دولية واسعة لأول مرة بالمحافظة سيعتبر إضافة كبيرة وحدث هام وهو الذى سيتوازى مع تنظيم يوم المشى العالمى في أكتوبر القادم بمشاركة 1500 متسابق من جميع دول العالم بالعمل على إنشاء مدينة رياضية بجامعة أسوان تكون مقصداً للبطولات والمسابقات والفعاليات الشبابية والرياضية.

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جاء ذلك في كلمة محافظ أسوان أمام الملتقى الدولى الثالث للسياحة الرياضية بشعار "آفاق وطموحات الرقمنة والذكاء الإصطناعى 00 أسوان بلاد الذهب"، والذى يأتى تنفيذه ضمن مبادرة الرئيس السيسى "الرياضة أمن قومى". 

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد صبحى، النائب الأول لوزير التعليم العالى، نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان والدكتور عرفه سلامة سكرتير الإتحاد الرياضى للجامعات ،و الدكتور محمد السيد الأمين رئيس الإتحاد المصرى لكرة اليد ، ونائب رئيس الإتحاد العربى، بجانب الدكتور عادل مكى عميد كلية التربية الرياضية، إضافة إلى نواب رئيس الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات كلية التربية الرياضية. 

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وفى مستهل كلمته، دعا المحافظ الحضور للوقوف دقيقة حداد على ضحايا حادث قرية أبو هور، مطالباً أن تترجم توصيات الملتقى لبرامج وخطط عمل من أجل إستثمار طاقات وقدرات شبابنا الكامنة فى صورة أنشطة وفاعليات وبطولات ومهرجانات تعود بالنفع عليهم أولاً ،وأيضاً على مجتمعهم ووطنهم. 

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن تنظيم هذا الملتقى يأتي مع استشراف رؤية مستقبلية متكاملة للتنمية المستدامة فى المجال السياحى بما يساهم بشكل مباشر فى جذب الحركة السياحية الوافدة من جميع دول العالم لزيارة أسوان والتى تتمتع بمقومات فريدة من نوعها من طبيعة ساحرة وطقس مشمس وجاف وآثار خالدة، بجانب مناطق الاستشفاء والاستجمام البيئى والسياحة العلاجية. 

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وأوضح أن ذلك يتواكب مع توافر البنية الأساسية من منشآت رياضية وفندقية وسياحية، ما يؤهلها لأن تظل مقصداً سياحياً عالمياً على خريطة السياحة الدولية والمحلية، خاصة أنها تذخر بتنوع المنتج السياحي، فضلاً عن توافر الخبرات والقدرات البشرية في المجال السياحى، علاوة على إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية المختلفة، وعقب ذلك تفقد أشرف عطية معرض المنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية، وأيضًا معرض تمكين المرأة الأسوانية.

أسوان الالعاب المائية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الملتقى الدولي الثالث بطولة العالم محافظ أسوان مشاركة دولية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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