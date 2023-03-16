بعد أزمة البنوك الأمريكية.. هل يواصل «الفيدرالي الأمريكي» سياساته بشأن أسعار الفائدة؟

أكدت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن التوقعات بشأن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، تغيرت كليًا.

وتابعت في تقرير لها، أنه في الوقت الذي ظهرت فيه المزيد من الاضطرابات المصرفية وانخفضت الأسهم في “وول ستريت”، قام التجار بتغيير الأسعار للإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتفظ بالموقف عندما يجتمع في 21-22 مارس.

ماذا يفعل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؟

وأضافت الشبكة أن احتمال عدم رفع سعر الفائدة زاد إلى 65٪، وفقًا لبيانات مجموعة CME، حيث كان التداول متقلبًا، مع ذلك، أشارت التحركات الأخيرة إلى وجود انقسام بنسبة 50-50 تقريبًا بين عدم رفع سعر الفائدة وحركة 0.25 نقطة مئوية.