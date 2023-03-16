الخميس 16 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد أزمة البنوك الأمريكية.. هل يواصل «الفيدرالي الأمريكي» سياساته بشأن أسعار الفائدة؟

سليكون فالي
سليكون فالي

أكدت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن التوقعات بشأن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، تغيرت كليًا.

وتابعت في تقرير لها، أنه في الوقت الذي ظهرت فيه المزيد من الاضطرابات المصرفية وانخفضت الأسهم في “وول ستريت”، قام التجار بتغيير الأسعار للإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتفظ بالموقف عندما يجتمع في 21-22 مارس.

ماذا يفعل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؟

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بسبب أزمة «سيليكون فالي».. سياسي أمريكي: توقعات بانهيار بنوك أمريكية الفترة المقبلة

وأضافت الشبكة أن احتمال عدم رفع سعر الفائدة زاد إلى 65٪، وفقًا لبيانات مجموعة  CME، حيث كان التداول متقلبًا، مع ذلك، أشارت التحركات الأخيرة إلى وجود انقسام بنسبة 50-50 تقريبًا بين عدم رفع سعر الفائدة وحركة 0.25 نقطة مئوية. 

3 بنوك امريكية الفيديرالي أمريكا أ بنوك مركزية أزمة البنوك

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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