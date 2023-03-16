رامى ربيعة: اعتدنا الصعاب.. وجاهزون لمواجهة القطن الكاميرونى

قال رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن تركيز جميع اللاعبين ينصب على مباراة القطن الكاميروني، غدا، وأنهم اعتادوا مواجهة الصعاب، والجميع جاهز من أجل تقديم كل ما لديه لتحقيق الفوز.

وأوضح ربيعة، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم: «نعلم أن فريق القطن سيقدم أقصى ما لديه، غدا، خاصةً أنه يلعب على ملعبه ووسط جماهيره، ونحن كلاعبين استعددنا جيدا لهذه المواجهة».

وأضاف أن كرة القدم بها كل شيء وأن اللاعبين اعتادوا اللعب من أجل تحقيق البطولات، والفريق كله يعمل بمنتهى الجدية من أجل هذه المهمة.

وأكد ربيعة أن لاعبي الأهلي لديهم الرغبة في تحقيق النقاط الثلاث، غدا، خاصة أن هذه المرحلة صعبة وتحتاج إلى تكاتف الجميع، مشددا على أن اللاعبين بأكملهم على قلب رجل واحد في هذه المرحلة.