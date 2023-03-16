الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ختام فعاليات قصور الثقافة احتفالًا باليوم العالمي للمرأة

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات الأسبوع الثقافي المقام بمحافظة الغربية، وذلك ضمن احتفالاتها باليوم العالمي للمرأة، والذي استمرت فعالياته على مدار 5 أيام، نفذت بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتورة حنان موسى، من خلال الإدارة العامة لثقافة المرأة.

وشهدت فعاليات اليوم الأخير إقامة محاضرة تثقيفية بقصر ثقافة طنطا تحت عنوان "المرأة في الفكر العلماني"، أكد خلالها الدكتور آمان قحيف، أستاذ الفلسفة الإسلامية المعاصرة، حرص الشريعة الإسلامية على حفظ حقوق المرأة والتأكيد على درورها الكبير في الأسرة والمجتمع، وأشار إلى الدور المهم الذي تلعبه المرأة في عمليات التنمية والبناء.

وقال "قحيف": "اعتنى الإسلام بحقوق المرأة وكرمها وأعطاها حقوقها كاملة بما يناسب فطرتها وطبيعة تكوينها"، مضيفًا أن الإسلام حفظ للمرأة العديد من الحقوق، منها: حقها في الحياة، وحقها في التعليم، وحقوقها المالية والشرعية، فيما شهد ختام الفعاليات إلقاء العديد من القصائد والأبيات الشعرية من جانب الشاعر عارف مصطفى ضمت أهم الأدوار للمرأة في الأسرة والمجتمع.

الفعاليات نفذت بالتنسيق مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية برئاسة جابر سركيس، وضمت العديد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات التوعوية التي سلطت الضور على عدد من قضايا المرأة، منها دور المرأة في الحياة الاجتماعية، ودورها في الحياة الحزبية والنقابية وسوق العمل، ومكافحة العنف ضد المرأة.

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قصور الثقافة هشام عطوة محافظة الغربية اليوم العالمي للمرأة المرأة

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