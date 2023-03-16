رئيس الوزراء يشهد افتتاح مشروع شركة «إيجيبت فان يانغ» لطباعة وصباغة المنسوجات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، افتتاح مشروع شركة "إيجيبت فان يانغ" لطباعة وصباغة المنسوجات، أحد مصانع المنطقة الصناعية الصينية "تيدا ـ مصر"، وذلك في إطار زيارته اليوم مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من "آن زو"، صاحب المصنع، الذي أوضح أن المشروع أقيم بتكلفة استثمارية بلغت نحو 60 مليون دولار، على مساحة 120 ألف م2؛ حيث يستهدف إنتاج أقمشة الملابس والبطاطين والمفروشات المنزلية، ويبلغ عدد العمالة 1200 من العمالة المباشرة، و2000 من العمالة غير المباشرة، ويمكن للمشروع أن يحقق بعد اكتمال مراحله الثلاث، حجم إنتاج 30 ألف طن سنوياً، بقيمة إنتاج سنوية تبلغ 150 مليون دولار سنوياً.

وأضاف صاحب المصنع أن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين؛ حيث يهدف إلى إقامة منطقة صناعية للمنسوجات المنزلية في مصر، لافتاً إلى أن الشركة انطلقت في السوق المصرية ثم توسعت بعد ذلك إلى الأسواق العالمية في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والأمريكيتين، وتستهدف استقدام مجموعة من الكوادر المدربة في الصناعة المستهدفة، لبناء قاعدة إنتاج كبيرة لها ميزة تنافسية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد قبل قليل مصنع شركة "مايديا" للغسالات، أحد مصانع المنطقة الصناعية الصينية "تيدا ـ مصر".

واستمع مدبولي إلى شرح من تشن وي وي جيمس، المدير العام لمصنع "مايديا"، الذي أوضح أن الشركة تختص بتصنيع وإنتاج غسالات الأطباق، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 1.5 مليون غسالة سنوياً، ويقام على مساحة 60 ألف م2، ويضم 270 عمالة مباشرة وغير مباشرة، وأقيم بتكلفة استثمارية 25 مليون دولار.